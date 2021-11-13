Гороскоп на 13 ноября: что ждет все знаки Зодиака

Гороскоп на 13 ноября 2021 года всем знакам Зодиака советует остерегаться обмана и заблуждений. Энергетика дня очень темная и опасная. Поэтому нужно быть максимально сдержанным и осторожным, сообщает УНИАН.

Девятый лунный день и Луна в знаке Рыбы отвечают за мечтательность и укрепление здоровья. Это отличное время для анализа тех событий, что произошли в течение прошлого месяца. Нужно принять во внимание свои ошибки, сделать выводы и начать двигаться дальше – но пока только мысленно. А вот с активными действиями сейчас лучше притормозить.

При этом мысленно многие и рады бы сегодня "ринуться в атаку" – но им банально не хватит физических сил добраться до победного конца. Лучший вариант – расслабиться и отдохнуть.

Овен

Сегодня Овну будет сложно сдержать обещания, что тот дает сам себе: например, раньше встать и много чего успеть. Лучше расслабиться и отдохнуть. А оправдаться перед своей совестью можно словами: "Мне так звезды посоветовали".

Телец

Когнитивные функции в представителей знака сегодня на высоте. Так что можно смело браться за решение любой интеллектуальной задачи – от кроссвордов до сложного рабочего проекта. Именно сейчас удастся всё правильно распланировать и распределить все роли.

Близнецы

Работа сегодня идет суетливо и малоэффективно, а главное – совсем не в том темпе, что задумывался. Для реализации даже элементарных задач приходится прилагать вдвое больше сил, чем обычно. С этим нужно просто по-философски смириться.

Рак

Сегодня Раков будет раздражать чужая медлительность. Может даже до нервного срыва дойти.

Нервы стоит поберечь (и свои, и чужие) – и немного замедлиться самому.

Лев

Сегодня успех Льва зависит от его настроя: на позитиве он способен свернуть горы, а вот упадническое настроение поставит крест на всех его начинаниях.

Дева

Отличное время, чтобы выспаться и отлично поваляться в постели. Чем больше Дева в этот день будет баловать себя приятным отдыхом – тем лучше. Тем более что силы Деве скоро пригодятся.

Весы

Сегодня стоит сэкономить и силы, и деньги. Денежные авантюры грозят обернуться серьезными финансовыми потерями, а чересчур активный подход к делам – переутомлением и даже проблемами со здоровьем.

Скорпион

Не бойтесь быть щедрым, призывает гороскоп на сегодня: Скорпион сейчас не транжирит деньги, а вкладывается в свое будущее. Все нынешние траты скоро окупятся.

Стрелец

Сегодня лучше не трогать то, что и так работает. Вообще лучшее времяпрепровождение этого дня – отойти и никому не мешать, со стороны наблюдая, как твои вопросы решаются сами собой.

Козерог

Далеко не всё сегодня получается так, как задумывалось. Многое, наоборот, идет вкривь и вкось.

Поэтому на сегодня гороскоп советует представителям знака Козерог проявить терпение, неторопливость, а в общении с окружающими – еще и деликатность.

Водолей

Сегодня представителям знака особенно важно помнить об умеренности во всем – от питания до проявления эмоций. Иначе несдержанность, проявленная в эти лунные сутки, грозит вскорости обернуться существенными проблемами.

Рыбы

Рыб будет распирать от внутренней энергии. Вот только, если дать той волю, то результаты могут быть отнюдь не в пользу представителей знака. Поэтому прежде чем хвататься за любое дело – стоит сначала четко определиться, на какой результат они рассчитывают. И нужно ли им это вообще.