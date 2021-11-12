"Слуга народа" проведет съезд партии: сменят руководство

На следующей неделе состоится съезд политической партии "Слуга народа". На повестке дня съезда будет вопрос смены руководства политсилы, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Съезд партии "Слуга народа" состоится в понедельник, 15 ноября. Кроме ротации руководства партии, планируется принятие ряда политических заявлений и обращений по результатам съезда.

Как известно, действующий глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко решил сложить свои полномочия. Ожидалось, что кадровые вопросы рассмотрят на ноябрьском съезде политической партии.

"Это связано с его желанием глубже сосредоточиться на реформе работы парламента на посту первого вице-спикера" , - сообщала ранее Палийчук.

Напомним, после того, как парламент возглавил Руслан Стефанчук, нардеп Корниенко получил должность первого вице-спикера Верховной рады.