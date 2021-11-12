Сегодня, 12 ноября, состоялся аукцион по продаже имущественного комплекса госпредприятия "Электронмаш" (Киев) в рамках малой приватизации. Стоимость завода выросла со стартовых 66,7 млн грн до 970 млн грн, сообщает UBR.

Общее количество участников аукциона – 22. Они на протяжение нескольких часов делали ставки в режиме онлайн.

"Я поздравляю всех с очередным успешным аукционом. Сегодня заброшенный государственный актив получил своего нового собственника, который должен обеспечить выполнение социальных условий, выплату долгов этого предприятия, заработных плат", – прокомментировал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в ходе онлайн-трансляции.

ФГИ выставил предприятие на продажу в конце октября 2021-го. Общая площадь объекта – более 100 тыс. кв. м. В его состав входят 37 единиц недвижимого имущества, 3 земельных участка и 7 переданных в аренду объектов.

Все имущество, расположенное по Кольцевой дороге в Киеве, а также база отдыха в Черниговской области, находится в полуразрушенном состоянии, предприятие имеет более 13 млн грн долгов. Самым ценным активом завода называют земельный участок у Окружной дороги в Киеве площадью 13,76 га. На ней расположено более 107 тыс. кв. м зданий.

Согласно условиям приватизации, новый владелец обязан выплатить долги по зарплатам и сохранить рабочие места для 139 сотрудников предприятия.

"Электронмаш" основан в 1965 году на базе Киевского завода управляющих и вычислительных машин. Был ведущим предприятием по изготовлению электронно-вычислительных машин в СССР, на заводе разработали и выпустили первый персональный компьютер. Но с конца 1990-х годов "Электронмаш" прекратил производство.

Легендарный завод Электронмаш продали за 970 млн грн. Цена в ходе торгов взлетела в 15 раз

Легендарный завод Электронмаш продали за 970 млн грн. Цена в ходе торгов взлетела в 15 раз

Легендарный завод Электронмаш продали за 970 млн грн. Цена в ходе торгов взлетела в 15 раз

Легендарный завод Электронмаш продали за 970 млн грн. Цена в ходе торгов взлетела в 15 раз

Легендарный завод Электронмаш продали за 970 млн грн. Цена в ходе торгов взлетела в 15 раз

Легендарный завод Электронмаш продали за 970 млн грн. Цена в ходе торгов взлетела в 15 раз

Легендарный завод Электронмаш продали за 970 млн грн. Цена в ходе торгов взлетела в 15 раз

Легендарный завод Электронмаш продали за 970 млн грн. Цена в ходе торгов взлетела в 15 раз

Легендарный завод Электронмаш продали за 970 млн грн. Цена в ходе торгов взлетела в 15 раз

Легендарный завод Электронмаш продали за 970 млн грн. Цена в ходе торгов взлетела в 15 раз