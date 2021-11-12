Украина готова помочь Польше в ситуации с мигрантами

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обсудил со своим польским коллегой Мариушем Каминским ситуацию с мигрантами на белорусской границе. Монастырский заверил, что украинская сторона готова помочь Польше, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"Украина поддерживает Польшу в это непростое время и надеется, что ей удастся в мирный и цивилизованный способ прийти к решению искусственно инспирированной кризиса" , - сказал глава украинского министерства.

Главы МВД решили, что уже завтра на участке границы Украины и Польши начнет работать координационная группа из офицеров-пограничников и бойцов Национальной гвардии, которая будет обмениваться опытом реагирования на мигрантов. Министры также договорились еженедельно проводить совещания в телефонном режиме.

"Мы готовы оперативно рассмотреть любой запрос польской стороны об оказании помощи в решении нынешней ситуации" , - отметил Монастырский.

Кроме того, украинский министр предложил провести встречу Люблинского треугольника на уровне глав МВД и МИД, чтобы скоординировать противодействия России и Беларуси.