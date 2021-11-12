США изучают рычаги воздействия на Беларусь

Администрация США рассматривает, какие инструменты может применить для оказания влияния на власти Беларуси, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы очень обеспокоены попытками Беларуси использовать иммиграцию как политический инструмент. Не будем заранее сообщать о том, возможны ли санкции. Мы рассматриваем ряд имеющихся у нас инструментов (для воздействия на Минск)", - сказал глава госдепа Энтони Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне.

Блинкен пояснил, что США готовы реагировать не только на ситуацию с мигрантами, скопившимися на границе Беларуси с ЕС, но и на другие проблемы - в частности, на действия Минска, подавляющие, по мнению Вашингтона, белорусскую демократию.