И снова похолодание: прогноз погоды на выходные 13-14 ноября

На выходных в большинстве регионов Украины будет наблюдаться некоторое снижение дневной температуры воздуха. Ночью же, напротив, в некоторых областях сначала даже потеплеет до 5°С. Осадков все так же не ожидается – по всей стране будет сухая и солнечная погода﻿.

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Итак, в субботу, 13 ноября, во всех восточных, а также в большинстве южных, западных и центральных областей ожидается около 6-10°С днем и от 0°С на западе до 5°С на юге ночью. В Херсонской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях будет теплее – там обещают 9-11°С днем, но от -5°С на западе до 3°С на юге ночью. Наиболее прохладно будет в Киевской, а также в северных областях – всего 4-7°С днем и от -1°С до 3°С ночью. И самым теплым будет Крым – там обещают целых 11-13°С днем и 3-5°С ночью.

Осадков 13 ноября все еще не ожидается. По всей стране будет сухо и облачно с прояснениями. Средняя скорость ветра по стране – 7-14 км/час, в Луганской области до 18 км/час. Наиболее сильный ветер ожидается на западе – около 11-18 км/час в среднем. Наименее ветрено будет в Крыму – 4-11 км/час в среднем, местами до 14 км/час.

В воскресенье, 12 ноября, в Полтавской, а также во всех северных и восточных областях ожидается около 4-7°С днем и от -3°С до 3°С ночью. В остальных центральных, а также в большинстве западных и во всех южных областях будет немного теплее – 6-10°С днем и от -4°С на западе до 6°С на юге ночью. Наиболее тепло будет на Закарпатье и в Крыму – 9-11°С днем и от 0°С до 4°С соответственно ночью.

Осадков 14 ноября также не ожидается. Погода будет такой же сухой и облачной с прояснениями. Средняя скорость ветра по стране ожидается на уровне 4-11 км/час, на западе местами до 18 км/час. В центре и на юге страны будет наиболее ветрено – около 7-14 км/час в среднем, в Одесской области также до 18 км/час максимум.

Укргидрометцентр предупреждает, что 13 ноября ночью и утром в Украине возможен туман. Видимость на дорогах будет в пределах 200-500 м (уровень опасности – желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 13-14 ноября ожидается температура воздуха от 1°С до 6°С в течении дня, ветер около 7-14 км/час, туман в субботу и, возможно, небольшой дождь в воскресенье.