Великобритания отправила солдат на польско-белорусскую границу

Британия приняла решение направить военнослужащих на польско-белорусскую границу из-за миграционного кризиса. Они будут оказывать помощь пограничникам Польши, сообщает Обозреватель.

Речь идет о небольшой группе армейцев Вооруженных сил Британии.

В ведомстве отметили: у Великобритании и Польши длинная история дружбы. Такое решение было одобрено властями страны после соглашения с правительством Польши.

"Небольшую группу военнослужащих вооруженных сил Великобритании было развернуто после соглашения с польским правительством, чтобы изучить, как мы можем предоставить инженерную поддержку для решения текущей ситуации на границе с Беларусью" , – говорится в сообщении пресс-службы.

Скриншот сообщения Министерства обороны Британии в Twitter

В то же время, Североатлантический альянс также выступил с заявлением, в котором призвал Беларусь не создавать искусственный миграционный кризис на границах, направленный против Литвы, Латвии и Польши.

Там отметили, что будут следить за вероятными провокациями со стороны Беларуси и рисками эскалации конфликта, а также призвали страну соблюдать нормы международного права и уважать основные свободы человека.