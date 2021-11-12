В оккупированной Макеевке убили заключенного

В колонии оккупированной Макеевке от ножевых ранений умер украинец Руслан Макарец. Около года он служил у боевиков, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Получила шокирующее известие о смерти нашего согражданина, 37-летнего Руслана Макарца в Макеевской исправительной колонии №32, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области. Смерть Руслана Макарца наступила в результате нанесения ему ножевых ранений" , - написала украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Он был задержан в 2019 году в Горловке, после чего его приговорили к 13 годам лишения свободы за якобы шпионаж в пользу украинских спецслужб.

Денисова призвала главу миссии Красного Креста в Украине Флоранса Жиллетта посетить колонию, в которой погиб Макарец и проверить обстоятельства его смерти, а также состояние соблюдения прав других удерживаемых лиц.

По информации "Граты", житель Горловки Макарец с февраля 2017-го по май 2018 года служил водителем в инженерно-саперной роте одной из воинских частей "ДНР". После окончания службы он уехал в Бахмут, который находится под контролем украинской власти. В украинской полиции Макарец договорился об участии в программе "Тебя ждут дома", которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности участников незаконных формирований при условии добровольной сдачи, содействия правоохранителям и отсутствия обвинений в тяжких преступлениях.

Затем он попытался вернуться на оккупированную территорию к родным. При въезде на КПП в Горловке он был задержан сотрудниками оккупационного "Министерства госбезопасности".