Глава ВОЗ осудил бустерную вакцинацию и прививание детей

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Каждый день в мире применяется в шесть раз больше бустерных доз, чем первых уколов (от коронавируса - ред.) в странах с низкими доходами. Это скандал, который должен быть прекращен" , - сказал он.

Гебрейесус подчеркнул, что нет смысла вводить бустерные дозы здоровым взрослым людям или вакцинировать детей, когда работники здравоохранения, пожилые люди и другие группы повышенного риска все еще ждут своей первой дозы.

По его словам, дополнительные дозы вакцины от коронавируса нужны людям с ослабленным иммунитетом.

Глава ВОЗ также сообщил, что на сегодняшний день в мире две страны до сих пор не начали вакцинацию от коронавируса - Эритрея и Северная Корея