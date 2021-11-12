В Румынии найден мертвым украинский боцман

В Румынии найден мертвым боцман, который в конце октября в порту города Рени Одесской области упал в реку Дунай с борта судна Right Step, сообщает УНИАН.

"По моим данным, моряк, пропавший с судна Right Step в Рени, найден румынскими правоохранителями в районе города Тулча. К сожалению, вернется в Украину он уже в цинке (в гробу – УНИАН)" , - сказал морской юрист Николай Гольбин, сославшись на источник информации в Румынии.

Он пояснил, что в Дунае очень сильное течение, которое и стало причиной того, что в сотрудники ГСЧС не нашли тело на территории Украины. По данным Гольбина, моряк, 1965 г. р., - одессит. О случившемся уже уведомлены украинские дипломаты.