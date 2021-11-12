Минобороны закупит новую партию Bayraktar

Министерство обороны в следующем году закупит у Турции новую партию беспилотных летательных аппаратов Bayraktar для нужд Вооруженных сил Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства Bayraktar. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть, изготовленные в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины", - заявил министр обороны Алексей Резников.

По словам главы ведомства, БПЛА Bayraktar будут применяться, "поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный добавил, что Вооруженные силы находятся в постоянной готовности к применению Bayraktar в случае провокативных действий со стороны вооруженных формирований РФ.

26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar, купленный у Турции, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного.

Позже стало известно, что в Украине планируют наладить полномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, которое может начаться уже в ближайшее время.