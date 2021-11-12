Нидерланды снова вводят карантин

В Нидерландах вводится новый карантин. Причиной ввода ограничительных мер стал рост заболеваемости коронавирусом. Сейчас уровень заражений приближается к рекордным показателям прошлой зимы, сообщает ИноTV.

В минувший четверг в Нидерландах был зафиксирован рекордный уровень заражений коронавирусом: 16 364 случая в день. В стране вводится новый карантин: об этом объявило голландское правительство. Согласно данным из ряда источников, карантин продлится три недели.

Как пишет издание Bild, в рамках карантина все непродуктовые магазины будут закрываться после 19:00. Кроме того, будет введено ограничение контактов в домах: гражданам нельзя будет принимать более четырёх гостей одновременно. Также активно вводится перевод сотрудников на дистанционную работу. При этом театры и кинотеатры, судя по всему, останутся открытыми. Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. На данный момент число заражений в Нидерландах приближается к рекордным показателям прошлой зимы. При этом уже привито 85% взрослого населения страны. Как отмечает издание, наиболее тяжёлая ситуация сложилась в провинции Лимбург: именно местные больницы забили тревогу и написали открытое письмо Минздраву Нидерландов с призывом ввести ограничительные меры.