В Киев вернулся поезд из Варшавы с одним вагоном

На столичный Центральный железнодорожный вокзал 12 ноября прибыл новый украинский поезд сообщением Варшава - Киев, но от состава остался только один вагон - остальные остались в Польше из-за обнаруженной проблемы негерметичности тормозной системы, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Неисправность выявила система польского локомотива Newag, которая зафиксировала потерю давления после прибытия поезда 8 ноября. Такая проблема угрожала безопасности поезда.

Также сообщается, что поезд "Укрзализныци" прибыл в польский Дорогуск с опозданием на 25 минут, так как уже в Ягодине не сработали тормоза после смены тележек.

Таким образом два из трех вагона было решено оставить в Польше, а в Киев смог вернуться 12 ноября единственный оставшийся.

Поезд "Укрзализныци" сообщением Киев - Варшава вернулся после рейса с одним вагоном (фото: urm.media)

Перед этим в "Укрзализныце" выступали с заявлением, что вагоны поезда Киев - Варшава (№67/68) были признаны одним из лучших "спальных" маршрутов в Европе.