Kyiv Post скоро возобновит работу

Kyiv Post скоро возобновит работу

Владелец Kyiv Post Аднан Киван рассказал, что издание вскоре возобновит свою работу после скандального закрытия. По его словам, журналисты не были уволены из издания и могут вернуться к работе, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"Kyiv Post в ближайшие дни возобновит свою работу. Kyiv Post скоро откроется, будет больше и лучше. Будет больше справедливости, не будет ничего плохого, но будет жестко и правильно", - сообщил Киван.

Он отметил, что не знает, останется ли журналистский коллектив издания таким, каким был до закрытия.

"Журналисты не уволены. Я предложил нового менеджера. Они сначала сказали да, потом сказали нет. Кто хочет, пусть продолжает работу, кто не хочет - его право. Как в любом издании во всем мире. Журналисты не уволены, у них есть право остаться", - пояснил владелец KyivPost.

Что говорит бывшая редакция Kyiv Post

В то же время представитель редакции Kyiv Post Алексей Сорокин рассказал, что о закрытии издания коллектив не предупреждали и сообщили уже постфактум, когда журналисты пришли утром на работу.

"В понедельник мы пришли на работу, и нам сказали, что все сотрудники уволены, а работа издания приостановлена. Учитывая, что мы еще неделю назад планировали расширение, мы связываем остановку проекта и увольнение сотрудников, как попытку "убить" независимый Kyiv Post", - сказал он.

Кроме того, по словам Сорокина, коллективу действительно предложили вернуться в Kyiv Post, но после того, как на закрытие издания негативно отреагировали политики и дипломаты.

"Нам предложили вернуться. Но мы этого делать не будем. Мы не уверены, что данный проект будет независимым от собственника", - отметил журналист.

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