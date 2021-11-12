Россия пообещала асимметричный ответ Западу

Россия пообещала асимметрично ответить на "недружественные действия Запада в вопросах стратегической стабильности", об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, сообщает Лента.Ру.

Министр иностранных дел РФ отметил, что на встрече подробно обсуждалась стратегическая безопасность, в том числе те вызовы, которые возникли после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и из Договора по открытому небу.

"Мы подтвердили намерение и впредь проявлять сдержанный подход, не создавать искусственных проблем, но будем, конечно же, реагировать на недружественные шаги, которые предпринимает Запад. Будем действовать зеркально, а если потребуется, то асимметрично" , — подчеркнул Лавров.

Встреча состоялась 12 ноября в Париже. В ней приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, французскую сторону представляли министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли.