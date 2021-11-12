Литва отправила в тюрьму двух российских шпионов

В Литве Клайпедский окружной суд приговорил двух граждан страны к тюремному заключению за шпионаж в пользу России. Им дали от 1,5 до 4 лет, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

По данным издания, к 4 годам тюрьмы суд приговорил главу Балтийской молодежной ассоциации "Ювенюс" и организатора "Бессмертного полка" в Клайпеде Алексея Грейчуса. Его, как отмечается в приговоре, завербовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. В течение четырех лет он проводил мероприятия на деньги российской разведки и собирал данные о приглашенных гостях.

Грейчус своей вины не признал и собирается обжаловать приговор.

По этому же делу 1,5 года получил еще один гражданин Литвы - Миндаугас Туникайтис. Он свою вину признал.

Как отмечает издание, речь идет об уголовном деле о шпионаже в пользу России, переданном в суд Клайпеды в начале текущего года. При этом осужденные не связаны друг с другом. Однако их дела объединили в одно производство из-за того, что их завербовал и курировал один и тот же сотрудник ФСБ. Россиянина задержать не удалось.