В ОП решили заменить Подоляка на Сергея Лещенко
Помощник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уже не отвечает за информационную политику президентской канцелярии, эту функцию теперь будет выполнять член Наблюдательного совета “Укрзализныци” Сергей Лещенко, сообщает Прямой.
Об этом в эфире телеканала рассказал народный депутат VIII созыва, Борислав Береза.
“Действительно, досадная история. Но после того, как были обнародованы рейтинги президента и “Слуги народа” в Офисе президента сказали до свидания господину Подоляку. Он еще остается помощником или советником господина Ермака, но уже не руководит информационной политикой…” – рассказал он.
“Но вы еще будете сожалеть о нем, вам будет его не хватать, вы будете считать, что это был образец взвешенности и корректности. Потому что вместо господина Подоляка будет Сергей Лещенко. И это не шутка.
Он больше чем пропагандист. Он сейчас генерит смыслы, смыслы. Более того, он готовит уже депутатов “слуги” к эфирам. Он выписывает стратегии. Это действительно не шутка”, – заявил Береза.
По его словам, эту информацию он получил от одного из народных депутатов от “Слуги народа”.