Куратором палачей донецкой "Изоляции" является ФСБ — Грозев
Журналисты-расследователи установили имена кураторов палачей из тюрьмы оккупантов в Донецке "Изоляция", которыми являются сотрудники Федеральной службы безопасности России, сообщает Деловая столица.
Об этом журналист-расследователь Христо Грозев заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Это реально структура, подконтрольная российской ФСБ. Все, кто там были, кураторы из ФСБ пытались себя защитить, свою личность очень сложными вымышленными лицами и прозвищами. Но мы смогли все же за год найти настоящих кураторов, их настоящие лица. И сейчас заканчиваем расследование", – рассказал он.
Грозев также подтвердил, что задержанный недавно в Киеве палач "Изоляции" Денис Куликовский последние два года провел в Украине.
"Да, он был в России, это точно, в 2019 году. Его родственники правильно описывают его путь туда. Но он оказался снова в Украине вскоре после этого. И вторая часть, которая для нас не до конца понятна, но мы со Стасом (Станислав Асеев, экс-заключенный "Изоляции" – "ДС") продолжаем над этим работать – понять, как он мог оказаться снова на территории Украины и два года не попадать в официальные руки правосудия", — сказал он.