Куратором палачей донецкой "Изоляции" является ФСБ — Грозев

Журналисты-расследователи установили имена кураторов палачей из тюрьмы оккупантов в Донецке "Изоляция", которыми являются сотрудники Федеральной службы безопасности России, сообщает Деловая столица.

Об этом журналист-расследователь Христо Грозев заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Это реально структура, подконтрольная российской ФСБ. Все, кто там были, кураторы из ФСБ пытались себя защитить, свою личность очень сложными вымышленными лицами и прозвищами. Но мы смогли все же за год найти настоящих кураторов, их настоящие лица. И сейчас заканчиваем расследование" , – рассказал он.

Грозев также подтвердил, что задержанный недавно в Киеве палач "Изоляции" Денис Куликовский последние два года провел в Украине.