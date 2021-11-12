Еврокомиссия приняла план действий на случай продовольственного кризиса

Еврокомиссия приняла чрезвычайный план, который гарантирует продовольственную безопасность в условиях кризиса. Также планируют создать Европейский механизм готовности и ответа на кризисы продовольственной безопасности (EFSCM), пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

ЕС планирует повысить координации на европейском уровне из-за последствий кризиса, которые были вызваны пандемией коронавируса.

"Чрезвычайный план, который был принят сегодня, определяет существующие недостатки и предлагает действия для повышения готовности на уровне всего ЕС" , - пишет пресс-служба.

Отмечается, что в состав EFSCM будут входить эксперты из области устойчивости звеньев поставок продовольствия, которые будут координироваться Еврокомиссией, а также обмениваться данными и опытом.

План действий учитывает влияние климатических изменений, ухудшение состояния окружающей среды, рисков, связанных с системой здравоохранения, кибернетических угроз и геополитических сдвигов.

В то же время ключевым инструментом является налаженное сотрудничество между всеми государствами и частными структурами. ЕС планирует привлекать к организации стабильной сети продовольственной безопасности соответствующие структуры на уровне союза, а также на уровне национальной и региональной власти у стран-членов.