Байдена призвали немедленно ответить на эскалацию со стороны РФ

Ситуация с мигрантами на границе Беларуси с ЕС, сосредоточение российских войск на территории Украины, агрессивное продвижение газопровода в обход Украины – это все признаки существенной эскалации со стороны президента РФ Владимира Путина, на которые правительство США и администрация президента должны отреагировать адекватно, сообщает Укринформ.

С таким заявлением выступил сопредседатель Украинского кокуса в верхней палате Конгресса США сенатор Роб Портман.

"Развитие ситуации вдоль белорусско-польской границы, а также дальнейшее наращивание российских войск у границы с Украиной является серьезной эскалацией со стороны Путина" , — отметил влиятельный американский законодатель.

Он подчеркнул, что администрация Байдена " должна сдерживать Россию от военных действий против Украины и европейских союзников, включая немедленное введение санкций в отношении Nord Stream 2 ".

Как известно, сенатор Портман вместе с пятью коллегами-республиканцами инициировал поправку в сенатскую версию оборонного бюджета США NDAA-2022 относительно обязательного введения санкций, в том числе против компании-оператора Nord Stream 2. Текст поправки повторяет аналогичную норму, введенную Палатой представителей в этом законопроекте.

Согласно требованиям законодателей, президент США должен в течение 15 дней со дня вступления в силу закона NDAA-2022 ввести санкции против всех организаций, занимающихся планированием, строительством или эксплуатацией Nord Stream 2.

*Ко́кус (англ. caucus) — собрание сторонников или членов политической партии или политического движения.