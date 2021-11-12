Арахамия: Депутаты начали выходить из объединения Разумкова

На прошлой пленарной неделе в Верховной Раде заявили о создании нового межфракционного объединения "Рзумная политика", в которое вошел экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, а также 25 депутатов от "Слуги народа" и "Батькивщины". Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что скоро членов нового МФО станет меньше, сообщает Сегодня.

"Насколько мне уже известно, стали депутаты выходить из этого межфракционного объединения. Это обычный процесс " , – заявил глава "слуг" в парламенте.

По словам Арахамии, создание МФО "Разумная политика" – это "повод для пиара" экс-спикера Дмитрия Разумкова. Политик напомнил, что в Верховной Раде существуют 110 таких объединений депутатов, а сам он член шести МФО одновременно.