НАТО осудило гибридную атаку Беларуси на границы ЕС
Североатлантический альянс осудил гибридную атаку со стороны Беларуси против Польши, Литвы и Латвии и действия белорусского режима, который использует мигрантов в качестве инструмента для достижения политических целей, сообщает Укринформ.
«Североатлантический Совет решительно осуждает продолжающуюся инструментализацию незаконной миграции, искусственно созданной Беларусью в рамках ее гибридных действий, направленных против Польши, Литвы и Латвии с целью достижения политических целей», - говорится в заявлении Североатлантического Совета, обнародованном на сайте НАТО.
Как отмечается в заявлении, эти жестокие действия подвергают риску жизни и без того уязвимых людей. НАТО выразило солидарность с Польшей, Литвой и Латвией, а также с другими странами, которые страдают из-за этой ситуации. Союзники по НАТО поддержали меры на основе фундаментальных ценностей и действующего международного права, осуществляемые странами-членами индивидуально и коллективно в ответ на эту ситуацию, которая нуждается в тесной координации с ключевыми международными партнерами.
«Мы будем сохранять бдительность относительно риска дальнейшей эскалации и провокаций Беларуси на ее границе с Польшей, Литвой и Латвией, и будем продолжать мониторинг его влияния на безопасность Альянса. Союзники по НАТО призывают Беларусь остановить эти действия, уважать права человека и фундаментальные свободы и соблюдать международное право», - отмечается в заявлении Североатлантического Совета.