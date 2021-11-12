НАТО осудило гибридную атаку Беларуси на границы ЕС

Североатлантический альянс осудил гибридную атаку со стороны Беларуси против Польши, Литвы и Латвии и действия белорусского режима, который использует мигрантов в качестве инструмента для достижения политических целей, сообщает Укринформ.

«Североатлантический Совет решительно осуждает продолжающуюся инструментализацию незаконной миграции, искусственно созданной Беларусью в рамках ее гибридных действий, направленных против Польши, Литвы и Латвии с целью достижения политических целей» , - говорится в заявлении Североатлантического Совета, обнародованном на сайте НАТО.

Как отмечается в заявлении, эти жестокие действия подвергают риску жизни и без того уязвимых людей. НАТО выразило солидарность с Польшей, Литвой и Латвией, а также с другими странами, которые страдают из-за этой ситуации. Союзники по НАТО поддержали меры на основе фундаментальных ценностей и действующего международного права, осуществляемые странами-членами индивидуально и коллективно в ответ на эту ситуацию, которая нуждается в тесной координации с ключевыми международными партнерами.