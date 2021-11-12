Миграционный кризис является частью гибридной войны Путина - Монастырский

Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси, являющийся частью гибридной войны, спровоцировал президент России Владимир Путин, сообщает Деловая столица.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Он отметил, что на границе Польши и Беларуси находятся не беженцы.

"Беженцы — это убегающие от опасности. Сейчас, в тех странах, откуда эти люди, нет угроз. В 2015 году в Сирии и Ираке шли боевые действия, люди спасали свою жизнь. Сейчас мы наблюдаем обострение ситуации и искусственно спровоцированный кризис. Автор которой — Путин. Это часть гибридной войны и агрессии" , — заявил он

Монастырский подчеркнул, что цель этого кризиса — не Польша, а весь Европейский союз. Министр добавил, что сегодня провел телефонный разговор с польским министром внутренних дел.

Мариуш Каминский подтвердил, что польское общество было неоднозначно в оценке мигрантов — одни категорически против, другие просили пропустить этих людей на территорию Польши. Однако глава правоохранительного ведомства Украины призвал украинцев придерживаться одной позиции в этой ситуации.

"Я призываю всех граждан быть едиными — не может в этой ситуации быть разных точек зрения. Это война! Тысячи людей направляются к границам ЕС. Убежден, что наша граница — это символическая граница Европы. Наша задача ее защищать" , — подчеркнул он.

Денис Монастырский также сказал, что недавно инспектировал потенциально опасный участок украинско-белорусской границы.