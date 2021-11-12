Ермак обсудил с вице-премьером Канады миграционный кризис

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с вице-премьер-министром – министром финансов Канады Христеем Фриландом, сообщает Укринформ.

Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента. Ермак проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности на востоке Украины.

«Благодарны за консолидированную поддержку мирового сообщества и Канады. Мы это чувствуем» , – отметил руководитель Офиса Президента.

Он отметил важность содействия со стороны Канады в реализации евроатлантических стремлений Украины, а также выразил благодарность за непреклонную поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства.

Стороны также затронули вопрос сложной ситуации, возникшей в результате миграционного кризиса на европейско-белорусской границе.

Так, Фриланд приветствовала усилия Главы Украинского государства в борьбе с олигархической системой, в частности, принятие закона о деолигархизации.

Руководитель Офиса Президента и вице-премьер-министр Канады отдельно обсудили пути дальнейшего развития взаимодействия в пределах Крымской платформы.

Ермак также проинформировал Фриланд о результатах предстоящего визита в Соединенные Штаты.