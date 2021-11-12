Экс-помощника Трампа обвинили в неуважении к Конгрессу

Большое жюри присяжных в пятницу выдвинуло обвинения в отношении политического консультанта Стивена Бэннона, являвшегося ранее помощником 45-го американского президента республиканца Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

Бэннона обвинили в неуважении к Конгрессу США из-за отказа выступить на слушаниях в специальном комитете Палаты представителей Конгресса, который проводит расследование обстоятельств штурма Капитолия 6 января.

"Большое жюри присяжных сегодня выдвинуло обвинения против Стивена Бэннона в неуважении к Конгрессу по двум пунктам в связи с его отказом выполнить требование повестки, направленной специальным комитетом Палаты представителей, который расследует вторжение в Капитолий США 6 января" , - говорится в документе Министерства юстиции США.

В нем уточняется, что один из пунктов обвинения состоит в неуважении к Конгрессу в связи с тем, что Бэннон сам не явился на слушания, а второй - из-за того, что он не передал требовавшиеся от него документы. Отмечается, что по каждому из пунктов обвинений Бэннону может грозить от 30 дней до года тюрьмы, а также штраф в размере от $100 до $1 000.

В октябре контролируемая демократами нижняя палата американского законодательного органа приняла резолюцию о привлечении Бэннона к ответственности за неуважение к Конгрессу после того, как он отказался выполнить требование явиться на слушания. Отказ выполнить требование законодателей явиться на слушания по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу и может преследоваться в суде как уголовное преступление. Однако решение о том, возбуждать ли против экс-помощника Трампа дело, могло принять только министерство юстиции.



