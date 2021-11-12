В Минздраве напомнили о рекомендованном смешивании вакцин

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин советует при смешивании вакцин от COVID-19 использовать только разрешенные комбинации, сообщает Укринформ.

По его словам﻿, вакцинация должна быть доказательна, а использование бустерных или дополнительных доз должно четко регулироваться.

“Я бы советовал все же соблюдать требования доказательной медицины – использовать комбинации, доказавшие свою безопасность. В настоящее время смешивание разрешено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Также можно смешивать векторные с мРНК. К примеру, первая доза AstraZeneca, а вторая вакциной мРНК. Если же есть вакцинация CorovaVac, то когда после первой дозы этой вакцины делается вторая доза какой-то альтернативной, то это эксперимент над собой. Я не советую такого делать, потому что это не соответствует протоколам и инструкциям" , – сказал Кузин.

Он отметил, что в настоящее время статистики случаев смешивания неразрешенных комбинаций вакцин нет, ведь в электронной системе здравоохранения можно видеть только общее количество проведенных прививок. Доступ к персональной информации, в частности о виде вакцины, есть только у врача, лечащего пациента, или у вакцинальной бригады, которая проводит прививку. Но, если такие случаи имеют место, то это нарушение. И будет за это отвечать медработник, который проводит прививку, зная, что человек вакцинировался до этого другим типом вакцины.