США обсуждают скопления войск РФ с Москвой, Киевом и ЕС - Псаки

Сосредоточение российских войск на границе Украины является темой активных консультаций, которые администрация Байдена проводит с Москвой, Киевом, а также с европейскими партнерами, сообщает Укринформ.

Об этом заявила в пятницу во время брифинга в Вашингтоне представительница Белого дома Джен Псаки.

«Мы имеем общие беспокойства по поводу сообщений об увеличении военного присутствия (РФ – ред.) на границе» , – отметила представитель администрации США, комментируя последнее развитие событий.

Она подчеркнула, что по этому вопросу США "очень активно общаются не только с россиянами и украинской стороной, но также и с европейскими партнерами" .