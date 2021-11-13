Минск готов пойти на крайние меры в случае новых санкций - МИД Беларуси

Минск готов предпринять "самые жесткие и крайние меры" в случае новых санкций ЕС, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. ﻿Его слова приводит пресс-служба МИД Беларуси, сообщает Интерфакс-Украина.

"В случае принятия дальнейших решений со стороны Европейского союза и иных западных партнеров о введении дополнительных санкций против Беларуси, Беларусь будет вынуждена реагировать самым жестким образом. Каким? В правительстве эти меры и обсуждались, и обсуждаются. Но сама ситуация заставит нас поступать таким образом" , - сказал Макей.

Отвечая на вопрос, обсуждалось ли возможность перекрыть поставки газа в Европу, Макей заявил, что Минск будет готов "пойти на любые самые жесткие и крайние меры".