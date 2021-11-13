"Нам неизвестны намерения РФ" – Блинкен о ситуации на границе Украины
Соединенные Штаты и Евросоюз выразили обеспокоенность необычными передвижениями российских войск на границе с Украиной., сообщает Украинская правда.
"Нас очень беспокоят определенные необычные передвижения сил, которые мы наблюдаем на границе с Украиной", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, отвечая на вопросы прессы по поводу сообщений о накоплении Россией войск вблизи границы с Украиной.
"Мы не знаем, каковы намерения России", – добавил он, но напомнил, что "известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение".
Он повторил, что со стороны России будет "серьезной ошибкой пытаться повторить содеянное в 2014 году".