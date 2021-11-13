Мигранты: на границе Украины с Польшей заработает координационная группа

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что из-за обострения ситуации с мигрантами, пытающимися прорваться из Беларуси в Польшу, на участке украинско-польской границы заработает координационная группа из офицеров-пограничников и нацгвардейцев, сообщает Украинская правда.

"Сегодня на польско-белорусской границе произошло обострение ситуации: мигранты снова пытались прорваться на территорию ЕС. В такие критические моменты важно проявлять солидарность и поддержку дружественного государства. Сегодня провел телефонный разговор с министром внутренних дел Польши Мариушем Каминский и заверил, что Украина поддерживает Польшу в это непростое время. Мы искренне надеемся, что ей удастся мирным и цивилизованным способом прийти к разрешению искусственно инспирированного кризиса. Уже завтра на участке украино-польской границы заработает координационная группа из офицеров-пограничников и нацгвардейцев" , - написал Монастырский в facebook.

"Мы очень оперативно будем рассматривать любой запрос польской стороны о предоставлении помощи в этой ситуации" , - добавил он.

Министр уточнил, что основными задачами координационной группы будет обмен оперативными и разведывательными данными между Украиной и Польшей, а также ознакомление с тактикой действий мигрантов и координирующих их сил.