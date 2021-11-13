В Харькове поймали международного террориста

В Харькове правоохранители задержали гражданина Таджикистана, который находится в международном розыске за терроризм. Он искал боевиков для отправки и участия в боевых действиях в Сирии и Ираке, сообщает Корреспондент.

Об этом в пятницу, 12 ноября, информировал Департамент уголовного розыска Нацполиции. Отмечается, что 29-летнего гражданина Таджикистана задержали 11 ноября силами спецназа.

По предварительной информации, в 2013 году мужчина присоединился к двум террористическим организациям. Спустя несколько лет он собрал еще нескольких единомышленников, и вместе с ними начал отправлять наемников для участия в вооруженных конфликтах в Сирии и Ираке. Однако деятельность группы была прекращена.

Задержанный доставлен в одно из районных управлений полиции Харькова. Решается вопрос о его экстрадиции в Таджикистан, где ему грозит до 12 лет лишения свободы.