Маас встретится с Кулебой в Брюсселе

И.о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас планирует встретиться в следующий понедельник в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и французским визави Жан-Ивом ле Дрианом. Об этом проинформировала на брифинге в пятницу пресс-секретарь немецкого МИД Андреа Зассе, сообщает Укринформ.

Встреча, по словам пресс-секретаря, состоится в рамках программы Восточного партнерства. Зассе не подтвердила, но и не опровергла, что одной из тем может стать ситуация с мигрантами, которые пытаются попасть в ЕС через Беларусь. Дипломат также не ответила на вопрос, обсуждается ли вообще в политических кругах такая возможность.