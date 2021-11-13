ЦИК объявила предупреждение ряду кандидатам в нардепы

Центральная избирательная комиссия объявила предупреждение за нарушение сроков представления окончательных финансовых отчетов 13 кандидатам в народные депутаты на промежуточных выборах в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) 31 октября, сообщает Укринформ.

Соответствующее решение﻿ принято на заседании ЦИК в пятницу

"Центральная избирательная комиссия проанализировала сведения от ОИК № 184 и № 197 и установила, что распорядители текущих счетов избирательных фондов некоторых кандидатов нарушили сроки представления в окружные избирательные комиссии окончательных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов", - говорится в решении.

На основании выявленных нарушений ЦИК объявила предупреждение 13 кандидатам в народные депутаты Украины в ОИО №184 и №197 на промежуточных выборах 31 октября за нарушение сроков представления окончательных финансовых отчетов.

Предупреждения объявлены, в частности: кандидатам в ОИО № 184 – Баркаренко О.Г., Лагуте Г.В., Лазаревой Т.В., Помазану А.С., Пономареву О.Е. и кандидатам в ОИО № 197 – Голубу В.В. (1992 г.р.), Голубу В.В., Звягинцевой Т.П., Козачук О.А., Курьяту П.П., Кухарчуку Д.В., Панкевичу Б.Р., Подчапко А.А.