При учениях в Беларуси погибли российские десантники

В Гродненской области, Беларусь, во время десантирования в рамках российско-белорусских учений в пятницу погибли два российских десантника.﻿ Об этом информировала белорусская организация BYPOL, сообщает Укринформ.

«По информации BYPOL, сегодня, во время десантирования российских ВДВ на полигоне «Гожский» в Гродненском районе произошло столкновение двух парашютистов и погашение купола одного из парашютов. В результате инцидента погибли двое военнослужащих вооруженных сил РФ - офицер и солдат срочной службы» ,- сообщает BYPOL.

Впоследствии РФ официально подтвердила эту информацию.

Как сообщало в пятницу Минобороны РФ, 12 ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск подразделение российских десантников должно было выполнить практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Республики Беларусь. В совместных тактических учениях было запланировано участие подразделений белорусских ВС, а также самолетов Ил-76 ВКС России.

Минобороны РФ утверждало, что после десантирования и отработки совместных задач российские десантники вернутся в пункт постоянной дислокации на территории РФ.