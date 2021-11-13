Использование мигрантов в Беларуси равносильно торговле людьми - заявление ЕС и Украины

Использование миграции в политических целях со стороны Беларуси равносильно контрабанде людей или торговли людьми, говорится в заявлении Европейского союза и стран-членов ЕС, в которой также присоединилась Украина. Заявление было обнародовано на заседании Генассамблеи ООН в пятницу в Нью-Йорке, сообщает Укринформ.

«Беларусь… в настоящее время широко использует миграцию в политических целях. Эта практика равносильна контрабанде людей или торговле людьми. Она свидетельствует о цинизме белорусского режима, который подвергает опасности жизни и здоровью людей, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека и жестоких репрессий в стране» , - отмечают ее авторы.

Авторы документа решительно осуждают «это бесчеловечное и недопустимое поведение» и исключают «любые попытки третьих стран использовать торговлю людьми, миграцию или контрабанду людей».

Подписавшие заявления призвали «белорусский режим» немедленно прекратить эту практику и другие гибридные угрозы жизни и здоровью людей, включая постоянное блокирование доступа к гуманитарной помощи.