В Николаеве разоблачили чиновницу-взяточницу Госгеокадастра

Правоохранители задержали на взятке начальницу одного из отделов Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным пресс-службы Офиса генпрокурора, начальница отдела требовала от женщины 100 тыс. грн за решение земельных вопросов, связанных с разделением на паи участка сельскохозяйственного назначения, присвоение кадастровых номеров и внесение сведений в государственный реестр.

Правоохранители задержали должностное лицо в порядке ст. 208 УПК Украины после получения неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении по ч.3 ст. 368 УК Украины, избрании меры пресечения и отстранении от должности.