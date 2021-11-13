Эстония будет ограждаться колючей проволокой от России

Эстонские военные намерены построить на границе с Россией забор из колючей проволоки. Его протяжность составит 130 км.﻿ Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, сообщает Новое время.

Эстония не имеет общей границы с Белорусью, однако опасается, что нелегальные мигранты, находящиеся в Белоруси, могут проникнуть в страну через территорию России.

«Силы обороны также готовы при необходимости силами инженерного батальона установить ограду из колючей проволоки [на границе с Россией]» , — сказал он, передают местные СМИ.

По его словам, Минск продолжает умышленную эскалацию гибридной атаки на границе с Польшей и Литвой, поэтому Таллину необходимо принять меры для защиты своей государственной границы.