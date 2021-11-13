Польша оставила открытыми границы для украинцев
Польша приняла решение оставить открытыми свои границы для украинцев, несмотря на рекомендацию Евросоюза, сообщает Новое время.
Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский в беседе с украинским главой МВД Денисом Монастырским. Каминский отметил, что Украина останется в «зеленом» списке Польши.
Сейчас в Польшу можно въехать при полной вакцинации препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson. Если человек переболел коронавирусом, тогда не раньше чем за шесть месяцев до дня пересечения границы необходимо показать документ на польском и английском языке, который подтверждает это.
Также все приезжие в страну должны заполнить специальную форму.