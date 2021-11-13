Байден прокомментировал миграционный кризис у границ Польши

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что официальный Вашингтон довел до российской и белорусской власти свою обеспокоенность в связи с ситуацией с мигрантами на белорусской границе с Польшей. Об этом он сказал журналистам перед посадкой на вертолет на южной лужайке Белого дома, сообщает Укринформ.

«Я думаю, что это вызывает большую обеспокоенность» , - приводит пресс-служба Белого дома его ответ на вопрос о ситуации на белорусско-польской границе.

«Мы передали нашу обеспокоенность России, и мы передали нашу обеспокоенность Беларуси. И мы считаем, что это проблема» , - подчеркнул Байден.

Между тем глава Госдепа Энтони Блинкен заявил в пятницу, что администрация Байдена рассматривает, какие инструменты может применить для влияния на власть Беларуси.