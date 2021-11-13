Байден прокомментировал миграционный кризис у границ Польши
Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что официальный Вашингтон довел до российской и белорусской власти свою обеспокоенность в связи с ситуацией с мигрантами на белорусской границе с Польшей. Об этом он сказал журналистам перед посадкой на вертолет на южной лужайке Белого дома, сообщает Укринформ.
«Я думаю, что это вызывает большую обеспокоенность», - приводит пресс-служба Белого дома его ответ на вопрос о ситуации на белорусско-польской границе.
«Мы передали нашу обеспокоенность России, и мы передали нашу обеспокоенность Беларуси. И мы считаем, что это проблема», - подчеркнул Байден.
Между тем глава Госдепа Энтони Блинкен заявил в пятницу, что администрация Байдена рассматривает, какие инструменты может применить для влияния на власть Беларуси.
"Мы очень обеспокоены попытками Беларуси использовать иммиграцию как политический инструмент. Не будем заранее сообщать о том, возможны ли санкции. Мы рассматриваем ряд инструментов, которые у нас есть", - сообщил он.