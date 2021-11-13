В США приостановили распоряжение Байдена об обязательной вакцинации

Апелляционный суд принял решение приостановить распоряжение президента США Джо Байдена о том, что компании со 100 и более сотрудниками должны обеспечить их обязательную вакцинацию от COVID-19, сообщает Зеркало недели.

По материалам The New York Times коллегия из трех членов пятого окружного апелляционного суда США в Новом Орлеане подтвердила свое предыдущее решение по этому вопросу, несмотря на позицию администрации Байдена, которая настаивает на том, что прекращение выполнения мандата о вакцинации может привести к десяткам или даже сотням смертей.

"Распоряжение ошеломляюще широко. Оно - это универсальная кувалда, которая практически не пытается учитывать различия в рабочих местах (и работниках)" , - написал для коллегии судья окружного суда Курт Энгельхардт.

Он отметил, что "общественным интересам также служит сохранение нашей конституционной структуры и сохранение свободы отдельных лиц принимать исключительно личные решения в соответствии со своими собственными убеждениями, даже если, возможно, эти решения расстраивают правительственных чиновников".

Распоряжение Байдена было подготовлено Управлением по охране труда (OSHA). Он предписывает, чтобы предприятия, в которых работает более 100 сотрудников, требовали от работников пройти вакцинацию или еженедельно сдавать тесты и постоянно пользоваться защитными масками.

Как сообщалось, на этой неделе коалиция из десяти штатов подала в суд на федеральное правительство США, чтобы попытаться заблокировать требование об обязательной вакцинации от COVID-19 для медицинских работников.

В иске, поданном в федеральный суд штата Миссури, утверждается, что это требование угрожает рабочим местам миллионов медицинских работников и может "усугубить тревожную нехватку" сотрудников учреждений в области здравоохранения, особенно в сельских районах, где некоторые из этих работников не решаются делать прививки.