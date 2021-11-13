Курс валют НБУ на 13 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 13 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 12 ноября, остается стабильным на уровне 26.10 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 13 ноября 2021 года.

Курс евро остается стабильным на уровне 29.91 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 13 ноября 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.67 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 13 ноября 2021 года.

Курс фунта стерлингов остается стабильным на уровне 35.00 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 13 ноября 2021 года.

Курс швейцарского франка не изменился и составил 28.31 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 13 ноября 2021 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.47 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 13 ноября 2021 года.