Кузин рассказал о протекании COVID-19 у детей

Дети переносят коронавирус гораздо легче, чем взрослые. Но есть и тяжелые случаи. В детских больницах сейчас заняты 25% мест для больных COVID-19. Об этом в интервью СМИ рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Корреспондент.

"Пока мы фиксируем то, что среди детей ковид переносится значительно легче, чем среди взрослых, количество тяжелых случаев довольно небольшое. В то же время существует связь с сопутствующими соматическими заболеваниями у детей и тяжестью течения коронавирусной болезни - тенденция такая же, как и у взрослых" , - отметил он.

Он напомнил, что Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации и Минздрав советуют вакцинировать детей в возрасте от 12 лет, если у ребенка тяжелые сопутствующие соматические заболевания.