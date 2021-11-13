В Нидерландах протестовали против локдауна

В нидерландской Гааге возле здания министерства юстиции, где проходила пресс-конференция премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом, около 300 человек устроили акцию протеста против введения частичного локдауна, сообщает Укринформ.

Несколько человек бросали в правоохранителей велосипеды, дорожные знаки, зажгли костер на улице.

Полиция сообщила, что были задержаны несколько агрессивных людей. Точные цифры не озвучивают. Некоторые демонстранты прятали лицо за масками сказочных героев.