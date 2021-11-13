Как приготовить домашние сосиски: с этим рецептом справится любой

Мясные сосиски – прекрасное блюдо к гарниру, яичнице, овощам или к салату. К сожалению, качество магазинных сосисок вызывает много вопросов. Такие мясные лакомства очень просто приготовить дома. Для этого вам понадобится нехитрый набор продуктов, а также мясорубка и пищевая пленка либо кишки, сообщает УНИАН.

У домашних сосисок множество преимуществ: ингредиенты для них недорогие и доступные, процесс приготовления не сложный, а качество не вызывает сомнений. По желанию в сосиски можно добавить сало и острые специи, или наоборот сделать их диетическими и полезными для детей.

Домашние сосиски куриные

Куриное филе – 500 г.

Яйца – 1 шт.

Сливочное масло – 50 г.

Молоко – 100 г.

Перец черный молотый по вкусу.

Соль – 0.5 ч.л.

Молотый кориандр – 0.5 ч.л.

Паприка – 0.5 ч.л.

Куриное мясо пропустить через мелкую мясорубку. Добавить в фарш мягкое масло, молоко, яйца и специи. Хорошо перемешать фарш. В пищевую пленку выложить 2-3 столовых ложки фарша и сформировать сосиски желаемой формы и размера. Плотно завернуть сосиски и связать концы узлом или ниткой.

Куриные сосиски переложить в морозилку на 20 минут. Затем сосиски можно отварить в воде 15 минут, пожарить на сковороде (сняв пленку) или приготовить в духовке. Сосиски можно хранить в морозильной камере.

Домашние сосиски из свинины

Свинина – 1 кг.

Говядина – 500 г.

Соль – 4 ч.л.

Порошок горчицы, белый и красный перец, мускатный орех по вкусу.

Сахар – 0.3 ч.л.

Молоко – 170 г.

Кишки – 60 г.

Мясо несколько раз пропустить через мясорубку. В фарш добавить все пряности и сахар, влить холодное молоко. Взбить фарш в блендере. Кишки начинить фаршем и закрутить сосиски. Сосиски положить на час в духовку при температуре 90°. Затем отварить 15-25 минут в воде.

После этого сосиски можно положить в морозилку для хранения. Непосредственно перед употреблением сосиски нужно отварить или обжарить 3 минуты.