Новые украинские артисты, ставшие популярными в 2021 году

В украинском шоу-бизнесе в 2021 году произошел настоящий бум молодых артистов. Благодаря им появилось много новых хитов, покоривших мировые чарты и соцсети, сообщает Обозреватель.

Wellboy, Kalush, Kola и другие исполнители стали открытием года и познакомили мир с украиноязычными треками. Сайт рассказывает об начинающих певцах, клипы которых набирают миллионы просмотров на YouTube и других платформах.

Wellboy

Синглы украинского исполнителя Wellboy стали безумно популярными в сети. Клип "Гуси" за несколько месяцев набрал 12 миллионов просмотров на YouTube, а новую композицию "Вишні" за две недели послушали 3,5 миллиона раз.

Антон Вельбой из Ахтырского района Сумской области. Источник: Instagram/a.wellboy

Певец Антон Вельбой принимал участие в шоу "X-фактор" в 2020 году. Благодаря авторским песням ему удалось дойти до финала, но победу он не получил, заняв только третье место. После этого его заметил продюсер Юрий Бардаш и пригласил парня из села Грунь Сумской области в столицу. Теперь Антон покоряет сердца слушателей своей искренностью и простотой.

Kalush

Рэп-группа Kalush стала популярной в этом году. Новый сингл "Давай на чистоту" набрал 4,7 миллиона просмотров на YouTube. Клип на композицию о Родине "Додому" за несколько месяцев просмотрели 10 миллионов раз.

В самом начале творческого пути группе Kalush предложил сотрудничество известный американский лейбл Def Jam. Такое событие произошло впервые в истории украинского рэпа. Сейчас ребята записывают песни вместе со звукорежиссерами, которые когда-то создавали альбомы рэперу Jay Z.

Группа Kalush была основана в 2019 году. Источник: Instagram/kalush.official

Основатель группы 27-летний Олег Псюк родом из Франковщины из города Калуш. Парень в провинции работал на заводе и параллельно писал рэп о жизни в Калуше без цензуры и украшений.

В Facebook Олег объявил набор в группу в 2019 году, на пост откликнулся Игорь Диденчук, умеющий играть на 50 музыкальных инструментах. Затем в команду присоединился киевлянин под псевдонимом Килиммен.﻿

Kola

Певица Kola дважды участвовала в шоу "Голос країни", после чего ее пригласили петь на проект "Танці з зірками".

Певица Kola стала популярной в 2021 году. Источник: Instagram/kola__official

Песня-посвящение бабушке "Ба" вызвала ностальгию по беззаботному детству у многих украинцев. Под этот хит снимают тысячи видео в TikTok, а в Apple Music эта песня уже несколько недель держится в топе.

Настоящее имя 28-летней певицы – Анастасия Прудиус. Девушка родом из Харькова. Известно, что в 2017 году она участвовала в нацотборе Евровидения, но пройти кастинг на вокальный конкурс ей не удалось. Только в 2021 году новые композиции украинской звезды стали набирать популярность в сети.

Иван Люленов

Комедийный актер и участник шоу "Танці з зірками" Иван Люленов неожиданно начал музыкальную карьеру в 2021 году и выпустил альбом с пятью композициями. Его сингл "Она звезда" стал невероятно популярен в сети, на YouTube клип сразу собрал 900 тысяч просмотров и завирусился в Tik Tok.

Иван Люленов стал певцом. Источник: Instagram/ivanliulenov

27-летний певец родом из Молдовы, из села Стояновка, шутками о котором покорил миллионы украинцев. Иван жил бедно на родине, получил образование дипломата, но решил переехать в Украину и стать артистом. Видео его выступлений на проекте "Лига смеха" били рекорды по просмотрам.

Kristonko

Певица и блогер Kristonko стала популярной благодаря кавер-версиям известных мировых хитов на украинский манер. Молодая исполнительница перепела "Rampampam", и этот клип собрал более 3 миллионов просмотров. Также девушка записывает на музыку известных исполнителей стихи украинских писателей. Кроме этого, Кристина начала выпускать собственные песни. Ее новый клип "Дитинство" попал в тренды YouTube.

Кристина Христонько стала популярной певицей. Источник: Instagram/_kristonko_

21-летняя Кристина Христонько живет в Ивано-Франковске, учится в педагогическом университете и ведет украиноязычный блог в Instagram.