Путин назвал "алармистскими" публикации о вторжении в Украину

Президент России Владимир Путин считает "алармистскими заявлениями" публикации западных СМИ об угрозе вторжения в Украину. Он также заявил, что пока не видел их, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

"Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока. Но исхожу из того, что так оно и есть, то, что вы сказали" , - ответил Путин в интервью ВГТРК на просьбу ведущего прокомментировать публикации западных СМИ.

Ранее американское издание Bloomberg опубликовало материал, в котором утверждается, что США предупредили Евросоюз об угрозе военного наступления России на Украину.