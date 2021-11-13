"Желтую" зону карантина в Украине расширили
Только три региона Украины по состоянию на утро 13 ноября соответствуют критериям "желтой" зоны эпидемической опасности - Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская области, сообщает УНИАН.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, в "желтую" зону вернулась Тернопольская область, которая до этого находилась на "оранжевом" уровне эпидемической опасности. В частности, в ней упал коэффициент выявления новых случаев и уровень госпитализаций.
Еще четыре области находятся в "оранжевой" зоне карантина: Винницкая, Полтавская, Харьковская и Черновицкая.
Другие регионы находятся в "красной" зоне эпидбезопасности. В частности, это:
- Киев
- Херсонская область
- Одесская область
- Запорожская область
- Донецкая область
- Днепропетровская область
- Сумская область
- Николаевская область
- Ривненская область
- Житомирская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Хмельницкая область
- Черниговская область
- Львовская область
- Волынская область
- Черкасская область
Напомним, Черкасская область официально перешла в "красную" зону карантина только на этой неделе. На ее территории тоже самые строгие ограничения: запрет на работу ресторанов, ТРЦ, рынков, магазинов, спортзалов и так далее. Ограничения не распространяются при условии вакцинации персонала и посетителей.
Главный санитарный врач Игорь Кузин уже заявил, что есть шансы отпраздновать Новый год не в "красной" зоне.
В Украине за прошедшие сутки обнаружены 23572 больных COVID-19, с коронавирусной болезнью госпитализированы 4564 человека, умерли – 695.