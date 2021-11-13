Путин отреагировал на узрозы Лукашенко по транзиту газа в ЕС

Владимир Путин сообщил, что впервые слышит о заявлении президента Беларуси Александра Лукашенко о возможности перекрыть газ в Европу, сообщает РИА Новости.

"Я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Но он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, с ним поговорю на эту тему. Если он просто не в сердцах это сказал", — отметил президент в интервью в эфире телеканала "Россия 24" .

По мнению главы государства, такие действия нанесли бы большой урон европейской энергетике и не помогли бы в развитии отношений России и Беларуси. Кроме того, это было бы нарушением транзитного контракта, напомнил Путин.

Лукашенко ранее посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику. Он напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод Ямал-Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.