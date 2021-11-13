Банковская система может столкнуться с дефицитом терминалов
Организация Smart Payment Association заявила о том, что глобальный дефицит микрочипов в будущем может снизить доступность банковских карт, сообщает UBR.
"Если говорить о банковском секторе Украины, то пока мы этого не ощущаем", – заявил президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас.
Он объяснил это несколькими причинами. Во-первых, в Украине постоянно стремительно растет доля расчетов в интернете, а также бесконтактных платежей с использованием мобильных телефонов, планшетов, других гаджетов, имеющих NFC-чипы.
"На сегодняшний день количество операций с использованием гаджетов составляет около 30%, с использованием карт – 44%, остальные – с физическим считыванием данных с носителя карты", – сообщил глава АУБ.
Во-вторых, отметил он, банковские карты используют не столь много высокотехнологичных микропроцессоров, как, например, банковские терминалы (банкоматы).
"Поэтому мы считаем, что самая большая проблема, с которой может столкнуться платежная инфраструктура (Украины) – это поставки банковских терминалов. Поскольку в этих устройствах используется гораздо больше микропроцессоров", – рассказал президент АУБ.
При этом он обратил внимание на сроки использования, которые в случае банковских карточек составляют три года, тогда как терминалы используются гораздо дольше.
"То есть, пока критическое количество терминалов в Украине потребует замены, ситуация с выпуском микропроцессоров на рынке может выровняться. Поэтому, думаю, украинская банковская инфраструктура сможет пройти этот период достойно и не почувствовать больших проблем с поставкой банковских карт или терминалов", – подытожил Андрей Дубас.