Банковская система может столкнуться с дефицитом терминалов

Организация Smart Payment Association заявила о том, что глобальный дефицит микрочипов в будущем может снизить доступность банковских карт, сообщает UBR.

"Если говорить о банковском секторе Украины, то пока мы этого не ощущаем", – заявил президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас .

Он объяснил это несколькими причинами. Во-первых, в Украине постоянно стремительно растет доля расчетов в интернете, а также бесконтактных платежей с использованием мобильных телефонов, планшетов, других гаджетов, имеющих NFC-чипы.

"На сегодняшний день количество операций с использованием гаджетов составляет около 30%, с использованием карт – 44%, остальные – с физическим считыванием данных с носителя карты" , – сообщил глава АУБ.

Во-вторых, отметил он, банковские карты используют не столь много высокотехнологичных микропроцессоров, как, например, банковские терминалы (банкоматы).

"Поэтому мы считаем, что самая большая проблема, с которой может столкнуться платежная инфраструктура (Украины) – это поставки банковских терминалов. Поскольку в этих устройствах используется гораздо больше микропроцессоров" , – рассказал президент АУБ.

При этом он обратил внимание на сроки использования, которые в случае банковских карточек составляют три года, тогда как терминалы используются гораздо дольше.