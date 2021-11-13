Известный режиссер рассказал о сотрудничестве с Лободой

Режиссер и постановщик концертной программы артистки LOBODA Олег Бондарчук рассказал, что изначально хотел отказаться от сотрудничества с певицей. Но звезде все же удалось его переубедить, сообщает УНИАН.

Такое признание прозвучало в программе "Позаочі".

"Однажды, где-то в два часа ночи, раздается звонок Светланы и она говорит "мы уже меняли режиссёра за режиссёром", что меня пугало ещё больше, думаю меняют режиссёра за режиссёром, я уже какой-то очередной 15-й, ну нет, никогда в жизни не соглашусь (смеется). А она говорит: "Просто как человек мне можешь помочь?" Вот она как-то так нажала, на те клавиши души, по-человечески. И у нас получилось создать большую программу Суперстар Шоу. После этого я понял, что не так страшна Лобода, как её малюют" , - рассказал Олег.

Также Бондарчук добавил, что Лободе важно всегда повышать планку, поэтому она очень старательно относится к своей шоу-программе. По словам режиссера, однажды он спросил у певицы, не надоело ли ей вся эта концертная жизнь. На что Светлана ответила, что если и откажется от сцены, то только ради материнства.